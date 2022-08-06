أبو الغيط يُدين العدوان على غزة ويدعو للوقف الفوري لإطلاق النار

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العدوان الصهيوني على قطاع غزة. مشدداً علي ضرورة قيام حكومة الكيان الصهيوني بوقف فوري للعمليات العسكرية، ومحملاً إياها تبعات التصعيد.

وناشد أبو الغيط المجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات التأثير الدولي التدخل لتحقيق وقف لإطلاق النار. وذلك حسب جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام.

وشدد الأمين العام للجامعة علي ضرورة قيام حكومة الكيان الصهيوني بوقف فوري للعمليات العسكرية، ومحملاً إياها تبعات التصعيد. محذراً من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تصعيد لا يُمكن لأي طرف حساب تبعاته الخطيرة.

وتبع ذات المتحدث أن العملية الصهيونية تعكس تجاذبات داخلية يمكن أن تخرجها عن السيطرة، ولفت إلى الهشاشة الكبيرة التي يُعاني منها القطاع الصحي في غزة.