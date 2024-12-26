أبو الغيط يُدين بشدة اقتحام مسؤول صهيوني متطرف المسجد الأقصى

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، بأشد العبارات، اقتحام مسؤول من الكيان الصهيوني على رأس مجموعة من المستوطنين الصهاينة، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيطـ، في بيان، إن الاقتحام “استفزاز فج يهدف إلى تأجيج المشاعر وإشعال الأوضاع”.

وأشار أبو الغيط الى أن دخول المسؤول الصهيوني المتطرف، بحماية شرطة الاحتلال. يكشف طبيعة الكيان المحتل وأجندته المتطرفة والمعادية للتعايش السلمي.

وحذّر المتحدث ذاته من أن استمرار الكيان الصهيوني في انتهاك الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى. يمس بمشاعر مليارَي مسلم عبر العالم. مشيرا الى أنه “يتعمّد، عبر هذه السياسات المرفوضة والمدانة، تدمير كل إمكانيات التعايش السلمي بين الأديان في المنطقة”.