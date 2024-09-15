أبو الغيط يُهنئ الرئيس تبون ويُشيد بالدبلوماسية الجزائرية

وجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة إنتخابه لولاية جديدة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أكد أبو الغيط، إلتزام جامعة الدول العربية بمواصلة دعمها للجزائر في مسيرتها التنموية.

وأشاد ذات المسؤول، بالدور الفعال الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. متمنياً للرئيس تحقيق المزيد من الإنجازات.