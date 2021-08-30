أبو الغيظ: خروج المرتزقة من ليبيا ضرورة للانتقال من الفوضى إلى الاستقرار

حذر أحمد أبو الغيظ الامين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين. من تداعيات التلكؤ في تنفيذ خريطة الطريق الليبية. مؤكدا أن ‏خروج المرتزقة من ليبيا ضرورة للانتقال من الفوضى إلى الاستقرار.

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وأشار ان اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد اليوم في الجزائر يشكل فرصة مناسبة لتدارس السبل الممكنة. لتجاوز العقبات التي تقف امام تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق والتأكيد على عدم الحيد عنها.

وأكد أحمد أبو الغيظ على موقف جامعة الدول العربية حيال الأزمة الليبية. مؤكدا أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال من الفوضى إلى الاستقرار.

وأكد أن خروج القوات الأجنبية مبدأ أساسي توافقت عليه القوى الدولية والإقليمية في مسار برلين في كافة مراحله.

وقال أحمد أبو الغيط، إن الجامعة العربية ترى أهمية بالغة فى توافق الأطراف الليبية. مؤكدا تشجيع كافة الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق. كما أكد تشجيعهم على تذليل العقبات القانونية والدستورية واللوجستية.