أبو الفضل بعجي أمينا عاما جديدا للأفلان

زكت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بالأغلبية ابو الفضل بعجي أميا عامنا للحزب.

عقد اليوم أعضاء اللجنة حزب جبهة التحرير الوطني بقصر المعارض دورة لإنتخاب أمين عام جديد في ظروف استثنائية في ظل تفشي وباء كورونا.

وخلص الإجتماع أعضاء اللجنة المركزية بتزكيت ابو الفضل بعجي أمينا عاما للحزب خلفا محمد جميعي وذلك من بين أكثر من ستة مترشحين لهذا المنصب.

وشهدت الدور تاخر في إنطلاق أشغالها بسبب منع جمال بن حمودة المترشح لأمانة الحزب من دخول قصر المؤتمرات بحجة إصابته بفيروس.

وبعد إختتام تزكية أبو الفضل أمينا عاما أعلن المحضر القضائي في تقرير نهاية الأشغال .