أبو بكر قدودة: إعتماد آلية ديمقراطية جديدة لتسيير الحركة

قال أبو بكر قدودة رئيس اللجنة الوطنية للتحضير المؤتمر السابع الإستثنائي، أنه سيتم تحسين وتطوير الأداء الداخلي للحركة.

وأضاف خلال إفتتاح أشغال المؤتمر الاستثنائي السابع لحركة مجتمع السلم، أن المؤتمر الإستثنائي جاء للفصل في البرنامج السياسي.

كما حضرت المؤتمر 500 جمعية وتمت إقامة الندوات عبر التراب الوطني وفي الخارج اين تقام الجالية.

مشيرا إلى أنه سيتم تطوير الأداء الداخلي للحركة التي أسسها الشيخ محفوظ نحناح أكبر حزب ديموقراطي

كما سيتم عرض برنامج سياسي لحل ازمات الجزائر، واستعمال ألية ديمقراطية جديدة لتسيير الحركة.