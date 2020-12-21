أبو تريكة: “غوارديولا يُعاقب محرز على تألقه” !

أبدى نجم الكرة المصرية، “محمد أبو تريكة” تذمره من فلسفة “بيب غوارديولا” مع النجم الجزائري “رياض محرز”.

وقال “أبو تريكة” في تصريحات لـ “بي إين سبورتس”: “مشكلة رياض مع غوارديولا أنه لا يلعب بصفة استمرارية”.

وأضاف: “لما يلعب محرز ويظهر بشكل سيء نعطي غوارديولا كل الحق، لكن رياض يلعب ويتألق وغوارديولا يعاقبه على تألقه”.

وتابع: “محرز يحتاج للاستمرارية وللثقة وللحرية في الفريق، فهو من نوعية اللاعبين الذي يجب أن يبقي قدميه في الملعب”.

وختم كلامه: “محرز مصدر خطورة السيتي وبقاءه في الفريق وبهذه الوضعية تضييع وقت فقط”.