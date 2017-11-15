زُج مرة أخرى اسم النجم المصري محمد أبو تريكة، في قضايا تتعلق بالإرهاب بعدما أُتهم بالتحريض على قاتل كاهن.

حيث اعترف المتهم أحمد سعيد، قاتل القس سمعان ، في ورقة كتبها بخط يده أن اللاعب أبو تريكة حرضه على القتل.

إضافة إلى عدة أسماء أخرى على غرار اللاعب هادي خشبة وعصام العريان والمرشد محمد بديع وخيرت الشاطر.

وأكد محامي دفاع أهل الكاهن، أنه سيتقدم غدا الخميس ببلاغ للنائب العام يتهم فيه ابو تريكة بالتحريض على القتل.

وقُتل الكاهن سمعان، منذ شهر في حداثة إعتداء بالسكين من قبل شخص عاطل عن العمل، قبل أن يقبض عليه الأمن.