أبو تريكة: “محرز يستحق معاملة أفضل من غوارديولا”

أثنى النجم المصري، محمد أبو تريكة، على ما يقدمه الدولي الجزائري رياض محرز، هذا الموسم رفقة ناديه ليستر سيتي، مطالبا غوارديولا بإنصافه.

وقال محمد أبو تريكة، في تصريح لـ”بين سبورتس”: “رياض سجل انطلاقة كبيرة هذا الموسم رفقة السيتي، والأرقام التي حققها تعكس هذا المستوى الكبير”.

وأضاف: “على غوارديولا معاملة محرز بطريقة أفضل، من خلال منحه فرص أكبر، بإشراكه أساسيا بصفة مستمرة في المباريات المقبلة”.

يذكر أن غوارديولا، وضع رياض محرز، في دكة البدلاء، بمناسبة المباراة التي سيخوضها مانشستر سيتي، اليوم السبت، أمام أستون فيلا.