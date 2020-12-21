أبو تريكة: “محرز يمكنه اللعب في ريال مدريد وبرشلونة”

قال “محمد أبو تريكة” أحد أساطير الكرة المصرية، إنّ النجم الجزائري “رياض محرز” مطالب بتغيير الفريق في أقرب وقت.

وصرح “أبو تريكة” لـ “بي إين سبورتس”: “كنت متحمس أن يذهب محرز لمانشستر سيتي والتدرب تحت قيادة غوارديولا”.

وأضاف: “عندما يكون في مستواه العالي 10/10، المدرب مباشرة يجلسه على دكة البدلاء، بعدها يشركه ربع ساعة”.

وتابع: “الفريق لما يكون منهزم محرز أول الضحايا وهو أول تغيير في السيتي.. هذا وضع غير طبيعي ومحرز لازم يفكر”.

وختم كلامه: “رياض يمكنه اللعب في كل أندية العالم يمكنه اللعب في ريال مدريد أو برشلونة وكأساسي”.