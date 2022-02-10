أبو تريكة يشيد بذكاء محرز في تسديد ركلات الجزاء

أشاد النجم المصري محمد أبو تريكة، بذكاء الدولي الجزائري رياض محرز، بالنظر لحسن تعامله مع تنفيذ ركلات الجزائر

وقال أبوتريكة، خلال تحليله مباراة الستي، وبرينتفورد عبر قنوات “بين سبورتس”: “محرز تعامل بذكاء في تنفيذ ركلة الجزاء”.

كما أوضح: “الحراس لديهم إحصائيات اللاعبين المنفذين بكل فريق، ومحرز تعامل مع الحالة بمهارة كبيرة، خصوصاً من حيث اختيار الزوايا”.

وتابع أبو تريكة: “محرز يعرف متى يتعامل مع التنفيذ بداخل أو خارج القدم بذكاء، وخطورة السيتي جميعها تمحورت بمحرز وستيرلينغ”.

يذكر أن رياض محرز، سجل الهدف الأول للسيتي، عن طريق ضربة جزاء، ساهم من خلالها في فوز فريقه على برينتفورد