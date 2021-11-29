أبو تريكة يطالب اللاعبين المسلمين بمقاطعة الدوري الإنجليزي!

طالب أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة اللاعبين المسلمين بمقاطعة الجولتين المقبلتين من منافسة الدوري الإنجليزي والتي ستكون لدعم المثليين.

وتحدث أبو تريكة عن موضوع دعم المثليين على هامش تحليله لمباراة القمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد على قناة بين سبورت قائلا:

” أريد التحدث في موضوع مهم، بما أننا في الجولتين المسماة.. “، في إشارة إلى الجولتين الـ13 و14 التي أطلق عليها البريميرليغ “جولات دعم المثليين”.

وأشار أبو تريكة إلى موقف محرج تعرض له أثناء مشاهدة مباراة السبت بين برايتون وليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، بسؤال عفوي من ابنته عن الألوان المختلفة في المباراة.

وأضاف أبو تريكة: “يجب أن يكون هناك تعليم للشباب الذي يشاهد أقوى دوري في العالم، ولكن توجد به ظواهر لا تناسب العقيدة الخاصة بنا وديننا، أكبر عقوبة حدثت في التاريخ وذكرها القرآن (قوم لوط)”.

وأشار مستعينا بنص قرآني: “فخسفنا به وبداره الأرض”، (سورة القصص).

وأكمل: “في بداية الأمر كان يقولون إن هذه الظاهرة لا يجب الحديث عنها، ولكن الآن الأمر أصبح منتشرا، في ظل وجود تلك الظاهرة”.

ويضيف: “صحيح الدوري الإنجليزي هو الأقوى عالميا من الناحية الفنية، إنما هناك ظواهر لا تناسب عقيدتنا وديننا”

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