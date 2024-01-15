أبو تريكة ينتقد بلماضي وينفجر غضبا في وجه محرز

انفجر نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكة في وجه الناخب الوطني جمال بلماضي واللاعب رياض محرز الذي أبنا عن مستوى غير جيد في مباراة أنغولا.

وقال محمد أبو تريكة في حديثه لقناة “بي أن سبورتس” القطرية عند تحليل المباراة عبر الأستوديو “محرز كان واقف في المباراة ولكن تفكير بلماضي هو الإبقاء على نجمه رغم الأداء السيء. الذي قدمه”.

وأضاف محمد أبو تريكة “لو سألتموني عن مباراة اليوم أقول لكم أن محرز كان لابد أن يستبدل. بصراحة هو كان إلى حاجة قرصة أذن ويبقى على الدكة لأنه لم يفعل أي شيء”.

ومعروف عن نجم الكرة المصرية سابقا موضوعيته في التحليل منذ سنوات. حيث كان يشيد بإمكانيات محرز لما كان ينشط في مانشستر سيتي قبل يتراجع مستواه لما تنقل إلى البطولة السعودية.