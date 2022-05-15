أبو تريكة يندد بظلم “الكاف” ويدعو الأهلي للإنسحاب من النهائي

ندد النجم المصري الأسبق، محمد أبو تريكة، بظلم الاتحاد الإفريقي للعبة “الكاف”، ودعا إدارة الأهلي للانسحاب من نهائي رابطة الأبطال.

ونشر أبو تريكة تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “مبروك للأهلي بلوغه النهائي، وحظ أوفر لوفاق سطيف”.

كما أضاف: “أحيانا الإنسحاب وعدم التواجد، يكون بطولة فى حد ذاته أتمنى من إدارة الأهلي الانسحاب من البطولة”.

وبرر محمد أبو تريكة، رأيه هذا موضحا: “الانسحاب يكون حفاظا لمكانته وهيبة الأهلي ضد ظلم “الكاف”، بالتوفيق لنادينا الحبيب”.

وتأتي تصريحات أبو تريكة، بسبب رفض “الكاف” تعين ملعب محايد لخوض نهائي رابطة الأبطال، بين الأهلي المصري، والوداد المغربي، وتمسكها بإجرائه في المغرب.