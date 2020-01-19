أبو تريكة يُدافع عن “محرز”: “فلسفة غوارديولا الزائدة سبب خسارته” !

أكد “محمد أبو تريكة” مُحلل لقنوات “بي اين سبورتس”، أن فلسفة “غوارديولا” الزائدة عن اللزوم وعدم اعتماده على “محرز” جعله يتعثر أمام “كريستال بالاس”.

وقال “أبوتريكة ” في تصريحاته: “محرز يأخذ وقت حتى يصل لقمة مستواه، ولما يصل لقمة مستواه يجعله في دكة البدلاء هذا أمر غريب”.

وأضاف: “محرز الأفضل والأجهز وهو مهاري وسارع ويصنع الفرص في كل مباراة وهو أفضل اللاعبين هذا الموسم”.

وتابع: “عندما تبدأ بتشكيلة سيئة منذ البداية من الطبيعي أن لا تحقق نتائج جيدة، يجب أن يكون هناك ثبات في التشكيلة”.

وختم كلامه: “غوارديولا عبقري ولكن في بعض المرات يخونه تفكيره وفلسفته الزائدة ينقلب ضدك”.