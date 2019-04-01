أبو جرة: افتحوا ملفات الفساد القديمة وابدؤوا بالتي ذكر اسمي فيها

طالب رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق أبو جرة سلطانمي بتفعيل التحقيقات في ملفات الفساد من جديد، ومنها ملف الخليفة.

وقد قال سلطاني الذي حل ضيفا على حصة قضية ونقاش عبر تلفزيون “النهار”، أطلب من السلطات فتح ملفات الفساد القديمة

التي ارتبط اسمه بها على وجه الخصوص، مع تفعيل المادة 102، معتبرا بأن الذين يتهمون الناس بالفساد هم أكبر المفسدين.

وأضاف أبو جرة بأن مشكل القانون الجزائري أنه لا يحمي المبلّغين عن الفساد، الأمر الذي جعل كثير من الملفات تختفي.

كما قال بأنك تجد إطارات في الدولة يأتونك بملفات فساد ثقيلة مستوفاة من كل الجوانب، ويطالبونك بعدك ذكر أسمائهم

خوفا من التصفيات الجسدية وتصفية الحسابات، خاصة وأنه هناك من بلّغ عن ملفات فساد وأصبح مستهدفا أكثر من المتهم.

وأكد بأن القانون الجزائري يهدد المبلغين بدل حمايتهم، وإن لم يفعل هو يأتي الدور على المُبلَّغِ عنهم لتصفية حساباتهم معه.