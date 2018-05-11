أبو جرة سلطاني: أنا مرشح محتمل لرئاسة حمس

قال أبو جرة سلطاني الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أن الحركة حجر أساس ومكوّن أساسي للوطن نظير ما قدمته طوال سنوات.

وقال خلال حديثه مع النهار أن “حمس” شاركت في البناء الوطني وهي تسعى اليوم لبناء خط وسياسية عامة يرسمها المؤتمرون اليوم.

وأضاف أن المندوبين اليوم في مؤتمرهم الإستثنائي السابع يحرصون على بلورة برنامج خماسي للحركة من 2019 الى2023.

وأشار سلطاني أنه مترشح محتمل لرئاسة الحركة خلفا لعبد الرزاق مقري الذي إنتهت عهدته بعدما قاد الحركة لــ5 سنوات الماضية.

وشدد على أن رئاسته للحركة تحددها الخيارات الكبرى والسياسة العامة والخط الذي سيتحدد من خلال المؤتمرين للسنوات 5المقبلة