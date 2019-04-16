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أبو جرة سلطاني: “استقالة بلعيز لن تغيّر شيئا إلا إذا استُخلف بشخص مقترح من الحراك”

الوطني
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أبو جرة سلطاني: “استقالة بلعيز لن تغيّر شيئا إلا إذا استُخلف بشخص مقترح من الحراك”
بقلم موسى.ب

اعتبر أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق استقالة بلعيز وتعيين مكانه شخصا آخر لا حدث.

وقال أبو جرة خلال استضافته أمس في حصة نقاش الجزائر عبر تلفزيون “النهار”، إن تغيير الوجوه أو الباء بالباء،

لن يأتي من ورائه أي جديد،إلا إذا تم تغيير باء النظام بباء الحراك،وتم اختيار الشخص الجديد من قبل الحراك الشعبي.

وأضاف سلطاني بأن استقالة الأشخاص غير مهمة، ولن تقدم كثيرا بالنظر للسقف المرفوع من مطالب الحراك، إلا إذا تم تعيين

مكان المستقيل شخص مقترح من قبل الحراك،مشيرا إلى أنه يمكن اعتبار استقالة بلعيز بمثابة جبر لكسر دستوري أحدثه الرئيس السابق.


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