أبو جرة سلطاني: الحكومة القادمة تكنوقراط .. وعلى الرئيس تعيين حكومة “كوموندوس” لإرضاء الشعب

قال أبو جرة سلطاني، رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أن الحكومة القادمة هي حكومة تكنوقراط وتصريف أعمال.

وأضاف أبو جرة في حديث لتلفزيون “النهار”، أن الجزائر مقدمة على إنتخابات خاصة بعد حل البرلمان.

وأوضح أبو جرة، أنه على الرئيس تعيين حكومة “كوموندوس” لإرضاء الشعب الذي أصبح على دراية بكل مايدور حوله وكلمته مسموعة.

وأوضح أن الرئيس يستطيع أن يختار من أبناء الجالية وأبناء الجزائر لتشكيل حكومة قادرة على تلقي الصدمات وتقديم عربون ثقة.

وكشف في ذات السياق، أن الشعب اصبح يعرف مايدور حوله، وله مصداقيتة والرئيس يستأنس من الشعب لإتخاذ بعض القرارات الصائبة.

وطالب أبو جرة بضرورة تقليص الحقائب الوزارية ودمج البعض على الأقل 32 وزيرا يكثفوا الصلاحيات في قطاعات متقاربة.

وبخصوص رفع مضمون الأجر القاعدي إلى 20 ألف دينار، كشف أبو جرة أنه غير كاف نظرا لغلاء الأسعار وتدهور قيمة الدينار.