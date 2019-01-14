أبو جرة سلطاني: ” الفيس حكم علي بالإعدام وتعرضت لمحاولة إغتيال”

كشف رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق أبو جرة سلطاني، عن محاولة اغتياله سنوات التسعينات من قبل الجبهة الإسلامية للإنقاذ “فيس”.

وقال أبو جرة سلطاني، إنه كان خارجا من منزله إلى المسجد ذات يوم رفقة علي العايب، فإذا بجماعة يعترضون طريقهم وقالوا، الجماعة حكمت عليكم بالإعدام.

وأضاف أبو جرة الذي نزل ضيفا على حصة قضية ونقاش على تلفزيون “النهار”، أن الرصاص بدأ مباشرة باتجاهنا بعد هذه العبارة.

وقد أصيب في تلك الحادثة حسب أبو جرة علي العايب، بطلقة في قلبه غير أنه تمكن هو من النجاة من عملية الإغتيال هذه.

وقال أبو جرة إن الجماعة التي نطقت بالحكم عليه في تلك اللحظة، لم يكن يعرف منهم أحدا غير أنهم عُرفوا جميعهم فيما بعد.