أبو جرة سلطاني: لن أترشح للرئاسيات حتى وإن دخلها مقري

قرر الرئيس الاسبق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أنه لن يترشح للرئاسيات المقبلة.

وقال اليوم الجمعة، أن قرار عدم الترشح لرئاسيات أفريل 2019، قد اتخذه بعد بعد دراسة عميقة.

وأكد أن حمس معنية بالرئاسيات، لكن المشاركة، سيفصل فيها مجلس الشورى.

وأشار في ذات السياق، أنه حتى وإن ترشح، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري الى الرئاسيات، فإنه لن يترشح.

وقال أبو جرة، إنه فور ترسيم الرئيس لموعد الاستحقاق الرئاسي، باشؤ استشارة استئناس، أجراها بصورة فردية مع من يثق بكفاءتهم وبعد نظرهم.

وأكد أن موقفه لم يأت من العدم، بل كانت له أسبابه، أولها أن الكثير من الغموض لا زال يكتنف العملية برمتها.

بالاضافة الى ان الترشح باسم الحزب او باسم أي لون سياسي، لا يوصل الى سدة الحكم.

واختار ابو جرة التفرغ للمنتدى، وبذل الجهد في ترقيته، وتوسيعه.