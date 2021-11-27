أبو جرة سلطاني.. “من المستحيل أن تتم الانتخابات في كامل الشفافية”

قال القيادي في حركة مجتمع السلم، ابو جرة سلطاني، اليوم السبت، إن الحركة عرفت تراجعا بين الأمس واليوم. كما أشار سلطاني، إلى أن “حمس”، كانت حاضرة في 1500 بلدية واليوم في 500.

وأضاف، سلطاني، أن القانون أعطى للمواطنين فرصة الاختيار أحرارا كانوا أم أحزابا “الكرة في مرمى الكتلة الناخبة والشعب”. مضيفا أن “هذه الانتخابات آخر لبنة للجزائر الجديدة”.

كما أشار سلطاني، إلى أن الحركة تتوقع إقبال محترم على هذه الانتخابات التي تهم المواطن بالدرجة الأولى. مضيفا “العملية الانتخابية من المستحيل أن تتم في كامل الشفافية ولكن نأمل أن تصل لنسبة نظيفة”.

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وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن النسبة الأولية للتصويت خلال الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة العاشرة صباحا بلغت 4.12 بالمائة.

وأضاف شرفي، أن نسبة المشاركة وطنيا بلغت 4.12 بالمائة. مقارنة بالإنتخابات التشريعية التي بلغت نسبة المشاركة فيها إلى العاشرة صباحا 3.98 بالمائة.

وأوضح في ذات السياق، أن نسبة المشاركة وطنيا خلال إنتخابات المجالس الشعبية البلدية بلغت 4.12 بالمائة. كما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية الولائية 3.90 بالمائة.

كما قال شرفي، أن نسبة التصويت في الإنتخابات الولائية منخفضة مقارنة بالبلدية. لأن أغلب المنتخبين يختارون ممثليهم من القوائم البلدية دون المرور للقوائم الولائية والتصويت على ممثلي الشعب.

وإنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. وتعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما سيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. لإختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. بتصويت تفضيلي دون مزج لعهدة مدتها 5 سنوات.

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