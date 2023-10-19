أبو جرة سلطاني: نعرف ما معنى الإبادة ولن نترك فلسطين وحدها

قال أبو جرة سلطاني، اليوم الخميس، خلال المسيرة المليونية بالعاصمة والتي شهدتها كل ربوع الجزائر لمناصرة فلسطين ومناهضة للجرائم البشعة التي يشنها الإحتلال الصهيوني على اخواننا الفلسطنيين، أن الشعب الجزائري خرج اليوم بمختلف ألوانه السياسية والحزبية والنقابية والمجتمعية من أجل أن يعبر عن غضبته اتجاه ما تقوم به الآلة الصهيونية من تدمير وليقول للعالم نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة بالفعل وليس بالقول بالمواقف وليس بالعواطف.

وفي تصريح للنهار “أونلاين” قال سلطاني “إنما نقول كذلك لكل من يريد أن يختلي بالمقاومين ويدمرهم. مثلما تقول بعض الدعاية الصهيونية والأمريكية لن نترك فلسطين وحدها. ولن نترك غزة وحدها ولن نترك المقاومة وحدها، لأننا جربنا خلال فترة الاستدمار الفرنسي في الجزائر كيف أبيد 45 الف من الجزائريين. في مجار 8 ماي 1945، مضيفا “نعرف ما معنى الابادة وما معنى الاستدمار وما معنى الحقرة على قول الجزائررين. اليوم نحن هنا بالمسيرة وغدا بالتضامن المجتمعي الذي يجعل كل المنافذ تفتح لإيصال المساعادات والتبرعات للشعب الفلسطيني”.

كما أكد أبو جرة سلطاني قائلا “إذا استدعى الواجب الوطني أن نكون في غزة سنكون حتى تقام الدولة الفلسطينة. وعاصمتها القدس الشريف تحيا المقاومة تحيا فلسطين تحيا الجزائر المجد والخلود لشهداءنا الابرار”.