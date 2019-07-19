أبو جرة سلطاني يهنئ الجزائريين بعد الفوز بكأس افريقيا

هنأ أبو جرة سلطاني رئيس المنتدى العالمي للوسطية الجزائريين بعد التتويج بكأس إفريقيا.

ونشر سلطاني على صفحته الرسمية في فايسبوك: هنيئا لمنتخبنا الكبير. فقد حقق فرحة تاريخيةانتظرناها عشرين عاما، وانتزع تتويجا مستحقا نال به إعجاب المتابعين والمراقبين في العالم كله.

علامة كاملة للخضر وللناخب بلماضي فقد انتزعوا الكأس بجدارة عالية حررت النفوس وأسعدت القلوب وبلغت بها الغاية ورفعت لها الراية وفتحت الطريق أمام مسيرة عهد جديد، بقيادة جيل مصمم على انتزاع انتصاراته بتلاحم شعبه وجيشه وقواه الشبابية والمجتمعية.

تفوقت في القاهرة الإرادة الشعبية والخبرة المهنية والتصميم على الفوز. وتوج الخضر هامة الجزائر بكأس الأمم الإفريقية. وأعاد التاريخ نفسه، بتجسيد ما قاله الشهيد ابن لمهيدي رحمه الله:” يوجد في الجزائر بطل واحد هو الشعب”.

شعب تحرر اليوم من الوصاية فصنع أولى الملاحم، وبداية المعجزات. وأدخل منتخبه الوطني الأفراح إلى قلوب أمة تستحق العلامة كاملة بين الأمم..

هنيئا للجزائر وشعبها و جيشها . وأدام الله أفراحها وانتصاراتها.