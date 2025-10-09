أبو جرز: “الاحتكاك بمنافس بمستوى المنتخب الجزائري جد مفيد لنا”

أبرز مدرب منتخب فلسطين، ايهاب أبو جزر، أهمية المباراة التحضيرية التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني للمحليين.

وصرح المدرب أبو جزر، في هذا الخصوص: “المنتخب الجزائري للمحليين قوي، وبطل سابق لكأس العرب”.

كما أضاف: “المنتخب الجزائري يملك لاعبين جيدين، وجهاز فني على أعلى مستوى، كما يملكون عدد من اللاعبين الناشطين في أوروبا، إلى جانب لاعبين من الدوري المحلي”.

وأردف مدرب المنتخب الفلسطيني: “سنستفيد كثيرا من مواجهتي الجزائر، قبل مباراتنا ضد المنتخب الليبي، باعتبار أن المدرسة متقاربة”.

وتابع ايهاب أبو جزر: “احتكاكنا بالمنتخب الجزائري مفيد جدا، يسمح لنا بمعاينة لاعبينا أمام منافس يملك مستوى كبير مثل المنتخب الجزائري”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يواجه أمسية اليوم الخميس، منتخب فلسطين، في مباراة تحضيرية، بملعب “19 ماي” بعنابة، انطلاقا من الساعة السابعة مساء.