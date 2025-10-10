أبو جزر: “المنتخب المحلي الجزائري يملك عناصر جد مميزة”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف مدرب منتخب فلسطين، ايهاب أبو جزر، بقوة المنتخب الوطني للمحليين، مؤكدا بأنه يضم عناصر جد مميزة.
وصرح المدرب أبو جرز، عقب وديتهم الأولى ضد محليي الخضر: “جئنا إلى الجزائر لخوض مبارتين جد صعبتين”.
كما أضاف: “المنتخب الجزائري، كبير ويملك عناصر جد مميزة، من جهتنا لأول مرة نشرك عدد كبير من اللاعبين صغار السن لتجربتهم”.
وتابع مدرب المنتخب الفلسطيني، ايهاب أبو جزر: “بعد مباراتنا ضد الجزائر، كسبنا عدة لاعبين في مراكز مختلفة، لعبوا في ريتم عالي، مباراة قوية جدا”.
