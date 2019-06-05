أبو ريدة يؤكد جاهزية مصر لإنجاح العرس الإفريقي

أكد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، جاهزية بلده، لإنجاح كأس أمم إفريقا 2019، المقررة بمصر، شهر جوان الجاري.

وكشف الموقع الرسمي لـ”الفاف”، أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، نظم على هامش هذا المؤتمر الـ69 لـ”الفيفا”، اجتماعا لمناقشة الإستعدادات الجارية لـ”الكان”، بحظور جياني أنفانتينو.

وأكد هاني أبو ريدة، رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، جاهزية بلده مصر، لإنجاح هذا العرس الإفريقي.

يذكر أن مصر تستضيف البطولة القارية 2019، للمرة الرابعة في تاريخها، في الفترة ما بين 21 جوان الجاري، إلى غاية 19 جويلية المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة.