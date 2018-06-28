“أبو ريدة” يتحدى “زطشي” ويضع هذا الثلاثي في مُفكرته لتدريب الفراعنة

وضع الإتحاد المصري لكرة القدم قائمة موسعة تحمل أسماء المدربين المُرشحين لخلافة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر على رأس المنتخب المصري.

حيث أجمعت الصحافة المصرية اليوم الخميس أن رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة يهدف للتعاقد مع واحد من بين الثلاثي المرشح أيضا لتدريب الخضر.

وأضافت الصحافة المصرية أن الثلاثي هو مدرب إيران كارلوس كيروش وكذا مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار إضافة إلى البوسني وحيد حليلوزيتش.

وسيكون رئيس الفاف خير الدين زطشي أمام حتمية الإسراع في خطف العصفور النادر قبل أن يقوم بذلك نظيره المصري.