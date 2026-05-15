أبو ريدة يستقبل صادي بالقاهرة لتعزيز التعاون بين الاتحاد المصري والجزائري

استقبل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، اليوم، وزير الشباب والرياضة وليد صادي، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، في لقاء يعكس متانة العلاقات الرياضية بين البلدين.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين المصري والجزائري لكرة القدم، حيث تم التطرق إلى العلاقات المتميزة التي تجمع الهيئتين الكرويتين وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي زيارة الوزير وليد صادي إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، الذي يشهد حضور عدد من مسؤولي كرة القدم في المنطقة، لمناقشة ملفات تتعلق بتطوير المنافسات والتنسيق المشترك بين اتحادات شمال القارة.

وعرفت الفترة الأخيرة تقاربًا لافتًا بين الاتحادين المصري والجزائري، تُرجم من خلال تنظيم عدة مباريات ودية ورسمية بين منتخبات البلدين في مختلف الفئات السنية، على غرار فئات الناشئين والشباب، إلى جانب تعزيز التعاون في كرة القدم النسوية، في خطوة تهدف إلى الرفع من مستوى التنافس وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ويؤكد هذا اللقاء استمرار الديناميكية الإيجابية في العلاقات الرياضية الجزائرية المصرية، وسط تطلعات لمزيد من المشاريع المشتركة التي تخدم كرة القدم في المنطقة.