أبو ريش تهدي الجزائر الذهب وويكان تتوج بالفضة في الألعاب العالمية

تمكنت البطلة الجزائرية سيليا ويكان من الفوز بالميدالية الفضية في وزن أقل من 50 كلغ ضمن الألعاب العالمية للفنون القتالية.

وتقام الألعاب العالمية حاليا بالمملكة السعودية، حيث يشارك عدد من ممثلي المنتخب الوطني الجزائري بما الجزائرية الأخرى أبو ريش لويزة، التي توجت بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 55 كلغ ضمن نفس الألعاب العالمية للفنون القتالية.

وكانت أبو ريش تأهلت اليوم إلى النهائي في لقاء قوي و مثير.

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