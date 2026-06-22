أبو طه: “المنتخب الجزائري قوي ونحن سنجتهد لتحقيق الفوز”

اعترف لاعب منتخب الأردن، مهند أبو طه، بقوة المنتخب الجزائري، منافسهم المقبل في كأس العالم 2026، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم على تحقيق الفوز.

وقال اللاعب أبو طه، في تصريحات نقلها موقع “win win”: “نحترم منتخب الجزائر، فهو منتخب قوي”.

كما أضاف: “نحن سنجتهد بكل ما نملك من إمكانات، وسنبذل كل جهد ممكن في سبيل تحقيق النقاط الثلاث”.

وتابع مهند أبو طه: “يجب أن نكون في أعلى درجات التركيز في هذه المواجهة المهمة التي ستجمعنا بالمنتخب الجزائري”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه صباح غدا الثلاثاء، منتخب الأردن، ضمن الجولة الثانية من كأس العالم 2026 الجارية بأمريكا.