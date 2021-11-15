أبو ظبي تضع الجزائر في القائمة الخضراء للسفر

وسعت أبو ظبي قائمتها الخضراء للبلدان والوجهات التي يمكن للمسافرين من خلالها دخول الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند الوصول.

وقد وضعت إمارة أبو ظبي الجزائر على قائمتها الخضراء للسفر، حسب وسائل الإعلام الإماراتية ذا ناشيونال.

في التحديث الأول منذ أوائل أكتوبر، تم تمديد القائمة الخضراء لتغطي الآن 95 وجهة. هناك 13 دولة جديدة مدرجة مثل لبنان وتركيا والفلبين.

في سبتمبر، ألغت أبو ظبي شرط الحجر الصحي عند الوصول للمسافرين الذين تم تطعيمهم من جميع الوجهات الدولية.

لا يحتاج المسافرون الذين تلقوا جرعة كاملة من لقاح Covid-19 إلى العزل عند السفر إلى الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك لا يحتاج المسافرون غير المحصنين الذين يسافرون إلى أبوظبي إلى العزل. إلا إذا كانوا قادمين من دول ليست على القائمة الخضراء.

ويجب على الزائرين الذين لم يتلقوا اللقاح من دول القائمة غير الخضراء إجراء اختبار كوفيد-19 عند الوصول. والحجر الصحي لمدة 10 أيام وإجراء المزيد من الاختبارات في اليوم السادس واليوم التاسع.

لم تتم إزالة أي وجهات من القائمة في آخر تحديث، أما الدول الجديدة المضافة فهي الجزائر وكمبوديا وإيران ولاوس ولاتفيا.

بالإضافة إلى لبنان وماليزيا والفلبين ورومانيا وسوريا وتركيا والأوروغواي واليمن، في السابق، كانت القائمة تصل إلى 82 وجهة.

وقد كشفت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبو ظبي 5 سبتمبر الماضي على إلغاء الحجر الصحي. واعتماد إجراءات سفر خاصة بالسياح الملقّحين القادمين إلى الإمارة من خارج الدولة.

وأوضحت، لجنة إدارة الطوارئ والأزمات، أنه على جميع السياح الملقّحين قبل السفر إلى الإمارة. تسجيل شهادة التلقيح في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

كما يتعين عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف استُلمت خلال 48 قبل موعد الرحلة.

وأكّدت ذات اللجنة، أنه على السياح الملقحين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص” PCR” إضافي في اليوم السادس.