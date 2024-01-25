أبو عبيدة: اجهزنا على 53 جنديا صهيونيا ودمرنا 68 آلية عسكرية خلال الاسبوع الماضي

وأضاف أبو عبيدة في بيان، أن مقاتلي القسام أجهزوا على 53 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر وقنصوا 9 جنود.

كما أوقعوا العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

واوضح ابو عبيدة، ان كتائب القسام نسفت 4 منازل تحصنت داخلها قوات الاحتلال وفجرت مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال الصهيوني.

كما أسقطت طائرتي استطلاع من طراز “سكاي لارك” واستولت على 8 طائرات “درون” منها طائرتان انتحاريتان، ودكت التحشّدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى في كافة محاور القتال.