أبو عبيدة: الإحتلال بدأ منذ أيام مناورات برية بعد اعتماده سياسة الأرض المحروقة

قال الناطق العسكري باسم المقاومة الفلسطينية أبو عبيدة، إن الكيان الصهيوني بدأ منذ أيام مناورات برية في محاور عدة في قطاع غزة.

وأوضح أبوعبيدة في كلمة متلفزة بأن المحور الأول في شمال غرب غزة، والمحور الثاني من شرق وسط قطاع غزة وحتى شرق جنوب غزة، وكذلك يتواجد في محيط معبر بيت حانون، وفي محيط مدينة بيت حانون نفسها.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الإحتلال توغل بريا بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري.

وأضاف ابو عبيدة بأن المقاومة الفلسطينية قامت بالتصدي والدفاع المدروس في كافة المحاور منذ بدأ التوغل البري للإحتلال، مؤكدا أن المقاومة لا تزال تخوض مواجهات ضارية ومباشرة.

كما كشف في السياق ذاته، أن عناصر المقاومة تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.