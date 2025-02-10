أبو عبيدة: تأجيل الإفراج عن أسرى الاحتلال

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبو عبيدة، اليوم الاثنين، تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل.

وقال أبو عبيدة، إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة. واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار.

وأضاف أبو عبيدة، أن “العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع”. كما منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها، بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها.

وقال إنه سيتم “تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025 م حتى إشعار آخر. ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي”. مؤكدا على التزامهم ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.