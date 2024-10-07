أبو عبيدة: جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانبنا وتقطع أمل العدو

قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام “أبو عبيدة” في الذكرى الأولى لمعركة طوفان الأقصى، أن هناك جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتسنده، وتقطع أمل العدو بالبقاء مستقراً.

وأوضح أبو عبيدة، أن هذه الجبهات تقاتل العدو مباشرة اليوم وتلتحم معه وتكبده خسائر كبيرة. وتسدد له الضربات المؤلمة من لبنان العظيم الشامخ، ومن اليمن الحر المقاتل، ومن عراق الحضارة والمجد.

وأضاف أبو عبيدة: “تحلق مسيرات لبنان واليمن والعراق وصواريخها في سماء فلسطين المحتلة. وتضرب مواقع وأهداف مهمة للعدو، فتستنزف قدراته الأمنية والدفاعية وتربك توازنه. وتكبده خسائر اقتصادية وعسكرية كبيرة. كما تفرض عليه تهجيراً وتغلق عليه المنافذ البحرية بشكل شبه كامل”.

وواصل بالقول: “وتشتبك الجمهورية الإسلامية في إيران مع العدو الصهيوني. وتوجه له ضربات الوعد الصادق واحد واثنان. وتنهمر الصواريخ الباليستية على قواعد العدو بالعشرات في سابقة تاريخية. تكسر قواعد طالما رسخها العدو مع شعوب ودول المنطقة. بأنهم بعيدون عن العقاب ومستثنون من المحاسبة على جرائمهم”.

وتابع أبو عبيدة: “ويشعل البطل ماهر الجازي فتيل جبهة أردنية عربية أصيلة، ملتحمة شعورياً وتاريخياً وجغرافياً مع بلادنا وشعبنا. ويعيش الكيان الصهيوني في العالم ككيان وحشي قاتل مجرم. منبوذ من كل أمم الأرض وشعوبها الحرة. كيان لا يفكر سوى في بناء الجدران والأسوار والمناطق العازلة”.

وأضاف أبو عبيدة: “لا يعتمد هذا الكيان إلا على سلاح الجو الأمريكي الصنع والتوجيه. ولا يشده إلا حبال الإدارات الأمريكية المعهودة، التي ستنقطع مهما طال الزمن. كما يعتمد على حبال أوروبية استعمارية منبوذة حتى من شعوبها. وعلى أنظمة مطبعة عاجزة لا تمثل ضمير أمتنا بشيء”.