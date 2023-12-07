القسام: دمرنا 135 آلية عسكرية صهيونية في 72 ساعة الماضية

كشف الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، أن الكتائب تمكنوا من تدمير 135 آلية عسكرية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة. وذلك خلال الـ72 ساعة الماضية.

وفي بيان صحفي، قال أبو عبيدة إن مجاهدي القسام أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر.

وأضاف أبو عبيدة، أن الكتائب دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.