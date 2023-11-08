أبو عبيدة: دمرنا 136 آليّة عسكرية ..مستمرون في مقاومتنا لهذا العدو في كل المحاور

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة تدمير 136 آليّة عسكرية إسرائيلية. ووقوع إصابات بالجملة في صفوف قوات الاحتلال.

وأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور. وتايع في خطابه اليوم مواصلة سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات… مستمرون في مقاومتنا لهذا العدو في كل المحاور.

كما جدد أبوعبيدة التأكيد أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي.

وصرح الناطق العسكري باسم كتائب القسام ان العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم. وهو من يعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر.

الناطق العسكري باسم كتائب القسام: مستمرون في مقاومتنا لهذا العدو في كل المحاور.