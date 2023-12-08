أبو عبيدة: “دمرنا 21 آليةً عسكريةً خلال 24 ساعةً الأخيرة”

أكد الناطق بإسم كتائب القسام أبو عبيدة تمكنهم خلال 24 ساعةً الأخيرة من تدمير 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وفي كلمة القاها اليوم قال ابو عبيدة قال “ان مجاهدونا أفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير ساعر باروخ أدت إلى مقتله”.. وتابع أبوعبيدة بالقول “إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة”.

كما أكد الناطق بإسم كتائب القسام أنهم تمنكوا إستهداف القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق

واضاف أبوعبيدة ان المقاومة فجرت عددا من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو. كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو تل أبيب وأهداف أخرى.