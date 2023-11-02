أبو عبيدة: دمّرنا كتيبة دبابات وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، بأن مقاتلي الكتائب يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.

وقال أبو عبيدة في كلمة صوتية مساء يوم الخميس، إنهم تمكنوا من تدمير كتبية دبابات صهيونية خلال 24 ساعة وقتلوا وأصابوا العديد من جنود العدو.

وأضاف ذات المتحدث:” دمرنا ناقلة جند ساعة بقذيفة RPG-7 على محور الكرامة شمال غرب غزة”.

وتابع الناطق باسم القسام:”لا نكاد نحصي عمليات مجاهدينا، دمّر مقاتلونا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، بمضادات الدروع، والالتحام المباشر، وبالمسيّرات”.

وواصل في السياق ذاته: “نفذنا هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند”.

وختم قائلا: “ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ”.