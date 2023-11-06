أبو عبيدة: دمّرنا 27 آلية عسكرية صهيونية كليا او جزئيا خلال آخر 48 ساعة 

أعلن الناطق العسكري باسم المقاومة الإسلامية أبو عبيدة، اليوم الإثنين، عن تدمير 27 آلية عسكرية لجيش الإحتلال بشكل كلي أو جزئي خلال آخر 48 ساعة.

بالإضافة الى دك القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، والإلتحام في اشتباكات مباشرة مع القوات الصهيونية.

وجاء في بيان الناطق العسكري باسم كتائب القسام:

“دمّر مجاهدو القسام في محاور القتال خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليًا أو جزئياً 27 آلية عسكرية، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، والتحموا في اشتباكات مباشرة مع قوات العدو وأوقعوا فيها خسائر محققة”