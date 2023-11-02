أبو عبيدة: سنجعل غزة لعنة التاريخ على الصهاينة .. ترقبوا المزيد من جنودكم في أكياس سوداء

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة ان المجاهدون في شمال غرب غزة، وجنوبها، وفي بيت حانون، يواصلون التصدي لقوات الاحتلال، وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليّات الاحتلال وجنوده.

كما أبو عبيدة صرح في خطاب له اليوم ان تم المقاومة دمرت كتيبة دبابات كاملة خلال الـ 48 ساعة الماضية. بالإضافة إلى تدمير كتيبة دبابات وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو. وكذا ناقلة جند ساعة بقذيفة RPG-7 على محور (الكرامة) شمال غرب غزة. أضاف الناطق الرسمي بإسم كتائب القسام تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر. ونفذنا هجمة مضادة كبيرة مساء اليوم في محور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة.

وتابع في ذات الخطاب قائلا: لا نكاد نحصي عمليات مجاهدينا.. دمّر مقاتلونا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، بمضادات الدروع، والالتحام المباشر، وبالمسيّرات.

كما أكد أبو عبيدة أن حكومة الاحتلال تكذب بشأن أعداد القتلى الذين سقطوا في غزة

وتوعد أبو عبيدة قوات الإحتلال الصهيوني ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء. و أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو.

وجه أبو عبيدة لقوات الإحتلال الصهيوني رسالة قوية يتوعدهم فيها قائلا: سنجعل غزة كما كانت لعنة على الكيان الصهيوني. وسنجعل غزة لعنة التاريخ على الكيان الصهيوني

عاجل | المتحدث باسم القسام: ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ. وترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء، وسنجعل غزة “لعنة عليكم” كما كانت.

وإختتم خطابه “نشعر بالفخر عندما تتفاخر قوات العدو باختراق محاور في قطاع غزة، وكأنها تخترق محاور دولة عظمى”.