أبو عبيدة: ضربات المقاومة للاحتلال ستستمر وستأخذ أشكالا متجددة وتكتيكات متنوعة

أكد الناطق باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء، أنّ ضربات المقاومة للاحتلال ستستمر، وستأخذ أشكالا متجددة وتكتيكات متنوعة ومتلائمة ما استمر العدوان الصهيوني.

وأوضح أبو عبيدة، في كلمته بالصوت والصورة، انه “بعد 200 يوم من معركة طوفان الأقصى لا يزال العدو المجرم يحاول لملمة صورته، لكنه لن يحصد سوى الخزي والهزيمة.

كما أشار إلى أنّ العالم شاهد جانباً من بأس المجاهدين وضرباتهم، ليس فقط في مناطق القتال مباشرةً، بل في أثناء انسحاب قوات الاحتلال أيضا من كلّ المحاور.