أبو عبيدة: ضربات المقاومة للاحتلال ستستمر وستأخذ أشكالا متجددة وتكتيكات متنوعة
أكد الناطق باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء، أنّ ضربات المقاومة للاحتلال ستستمر، وستأخذ أشكالا متجددة وتكتيكات متنوعة ومتلائمة ما استمر العدوان الصهيوني.
وأوضح أبو عبيدة، في كلمته بالصوت والصورة، انه “بعد 200 يوم من معركة طوفان الأقصى لا يزال العدو المجرم يحاول لملمة صورته، لكنه لن يحصد سوى الخزي والهزيمة.
كما أشار إلى أنّ العالم شاهد جانباً من بأس المجاهدين وضرباتهم، ليس فقط في مناطق القتال مباشرةً، بل في أثناء انسحاب قوات الاحتلال أيضا من كلّ المحاور.
وأنه ما تبقّى إلا كتيبة رفح،إلا أنّ ذلك يُعَدّ أكذوبة كبيرة، مؤكداً أنّ المقاومة بعد 200 يوم راسخة، وستواصل ضرباتها ما استمر عدوان الاحتلال أو وجوده في أي شبر من أرض فلسطين.
أبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة
وأضاف أبو عبيدة أنه مع دخول الحرب شهرها السابع، لا يزال الاحتلال عالقاً في رمال غزة، من دون أفق ولا تحرير أسراه، ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة.
مشيرا أن الكيان لا يزال يحاول لملمة صورتها في “طوفان الأقصى”، بينما لم تحقّق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل في غزّة.
وبشأن المفاوضات وتبادل الأسرى، قال أبو عبيدة إنّ الاحتلال يحاول التنصّل من كل وعوده في المفاوضات، ويريد كسب مزيد من الوقت، معلناً أنّ المقاومة لن تتنازل عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين.