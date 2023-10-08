أبو عبيدة: “مقاتلونا تمكنوا من أسر عدد جديد من جنود الاحتلال الصهيوني”

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن مقاتلي الحركة تمكنوا من أسر عدد جديد من جنود الاحتلال والعبور بهم إلى قطاع غزة، في ثاني يوم من بدء عملية طوفان الأقصى.

وفي تسجيل صوتي، أضاف أبو عبيدة: “مقاتلونا اقتادوا مجموعة جديدة من أسرى العدو ونجحوا في إيصالها إلى غزة اليوم”.

وتابع الناطق العسكري باسم كتائب القسام: “طيران الاحتلال قصف مناطق يتواجد بها جنوده بعد أسرهم وتسبب في قتلهم”.

وشدد المتحدث باسم القسام على أن عناصر الكتائب لا يزالون يشتبكون مع الجيش الصهيوني في مناطق عدة، وتمكنوا من الوصول إلى منطقة قريبة من عسقلان.

وللإشارة، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر أمس السبت، عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الاحتلال، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.