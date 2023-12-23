أبو عبيدة: نرجح مقتل 5 من الأسرى الصهاينة بقصف للاحتلال على قطاع غزة

أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام ابو عبيدة، اليوم السبت، عن فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 من الأسرى الصهاينة نتيجة قصف للاحتلال على قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في بيان: “نرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة”.

وأوضح البيان ان من بين الأسرى حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر.

والذين سبق أن بثت كتائب القسام رسالة موجهة منهم إلى حكومة الإحتلال تطالب بإطلاق سراحهم وألا تتركهم يشيخون في الأسر.