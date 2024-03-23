 أبو عبيدة يعلن وفاة أسير صهيوني نتيجة نقص الدواء والغذاء

أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، امس السبت، وفاة الأسير الصهيوني ييجيف بوخطاف نتيجة نقص الدواء والغذاء.

وقال المتحدث باسم القسام:

“كنا قد حذرنا سابقاً أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عددٍ منهم ونعلن وفاة الأسير الصهيوني “ييجيف بوخطاف” 34 عاماً نتيجة نقص الدواء والغذاء”

وسبق أن كشف أبو عبيدة أن عدد أسرى الإحتلال الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيرا.

وأوضح ذات المتحدث، أن كتائب القسام حرصت طوال الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى، ولكن بات واضحا أن قيادة الاحتلال تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف.