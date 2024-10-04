“أبو عصام” يكشف عن مسلسله لموسم رمضان 2025

كشف النجم السوري عباس النوري عن منافسته في الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل “مطبخ المدينة”، مع باقة كبيرة من النجوم.

ومن المقرر انطلاق تصوير المسلسل في نهاية أكتوبر الجاري، على أن يُعرض العمل في رمضان 2025.

وينتمي “مطبخ المدينة” إلى فئة الدراما الاجتماعية، ويضم مجموعة من نجوم الدراما السورية. وعلى رأسهم عباس النوري وسلافة معمار، وعبد المنعم عمايري، وسامر إسماعيل ورواد عليو وغيرهم.

وبسؤاله عن موقفه من المشاركة في عمل فني عربي مشترك، أكد عباس النوري عدم ممانعته للأمر، بشرط تقديمه بشكل جيد.

وقال”أتمنى.. ياريت.. لكن أين هذا العمل؟ لا أريده أن يكون تجارياً مثل بعض التجارب السابقة التي شاهدناها. ووجدنا فيها أفراد العائلة كل منهم يتحدث بلهجة مختلفة”.

وتابع: “مع احترامي لكل التجارب، لكن هناك مساحة للرواية يجب أن تجمع الجميع بشكل منطقي ومقبول”.