أبو عطية يُشيد بالمواقف الثابتة للرئيس تبون في نصرة فلسطين

أشاد سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عطية، بالمواقف الثابتة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والديبلوماسية الجزائرية في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك، على هامش إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، يوم أمس الخميس، لسفير دولة فلسطين، بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الطرفان واقع العلاقات الأخوية العريقة التي تجمع البلدين. والنسق المدعوم للتعاون الثنائي لاسيما ما تعلق بالتكوين.

كما تم بالمناسبة تباحث الوضع الإنساني الخطير الذي يشهده قطاع غزة. أين نوه السفير الفلسطيني بالدعم المتواصل الذي تمنحه الجزائر حكومة وشعبا للقضية الفلسطينية.