أبو عيطة: “وجدنا شعبًا عظيمًا بمشاعر أصدق من التوقعات.. الجزائر أعظم مما تصورنا”

قال سفير فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة “اكتشفنا أن ما كنا نعرفه عن الجزائر كان قليلًا.. وما سمعنا أودرسنا عنها الجزائر أعظم مما تصورنا”.

وخلال إستضافته في حصة الجزائر “كما يراها العالم” على قناة النهار قال أبو عيطة عن الجزائر ” وجدنا شعبًا عظيمًا بمشاعر أصدق من التوقعات”.

وأضاف أبو عيطة “عندما جئنا إلى جزائر شهدنا بلد بحضارة كبيرة وشعب بأصدق وأنبا مشاهر يمكن لأحد تصورها لفلسطين وشعبه”.

كما قدّم السفير الفلسطيني بالجزائر شكره للرئيس تبون على المجهودات الدبلوماسية ووقوفه إلى جانب فلسطين يوم خذلها الكل.

وتابع أبو عيطة أن الجزائر أصبحت صوت دبلوماسي عالي ودولة مهمة إقليميا وعالميا والدليل كلمتها في مجلس الامن بالأمم المتحدة.

وأكد أبو عيطة أن الجزائر بلد محب للخير والسلام لاتخترع العداءات ولاتشارك في المؤامرات سواء للدول العربية أو الإفريقية.