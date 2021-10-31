أبو فلة.. مُدون يجمع مبلغا ضخما في 28 ساعة لدعم اللاجئين

تمكن اليوتوبر الكويتي حسن سليمان والمعروف بـ”أبو فلة”، من جمع مليون دولار أمريكي، في ظرف 28 ساعة فقط.

وسيتم توجيه هذا المبلغ المالي، لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة لاجئة، في عدة دول بينها سوريا واليمن.

وكتب أبو فلة على حسابه بتويتر: “الحمد لله دائما وأبدا، شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع، ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين، الحمد لله جبنا المليون”.

وكان “أبو فلة”، قد أطلق حملة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لجمع هذه التبرعات، في بث مباشر إستمر لأكثر من 27 ساعة.

وتمكن “أبو فلة” من تحقيق هدفه في جمع المبلغ، بعدما تلقى دعما كبيرا من قبل المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان اليوتوبر الكويتي قد قرر القيام بهذه الحملة بمناسبة وصوله الـ20 مليون مشترك على قناته بموفع الفيديوهات اليوتيوب.

وقال اليوتوبر حينها: “بمناسبة وصولي الـ20 مليون متابع، قررت أن أقوم بحملة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء.. نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب غدا يوم الجمعة ساعة 8 مساء.. أدرك أن المبلغ كبير جدا، لكن بإذن الله قادرين عليه، وتذكر.. الدال على الخير كفاعله”.

وتلقى “أبو فلة”، الدعم من قبل الكثير من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لما تحمله الحملة التي أطلقها من طابع إنساني وهدف نبيل.

و”أبو فله”، يوتوبر كويتي اسمه الحقيقي حسن سليمان، وهو طالب جامعي، ويبلغ من العمر ما يقارب 20 عاما، وصل مؤخرا لـ 20 مليون مشترك في قناته على “يوتيوب”، ويطمح لنجاحات أكثر في مسيرته.

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